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        Tokat'ta kadın esnaf sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını üstlendi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaflık yapan bir kadın, sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını özenle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Tokat'ta kadın esnaf sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını üstlendi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaflık yapan bir kadın, sokakta bulduğu saksağan yavrusunun bakımını özenle sürdürüyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Töre Caddesi'nde giyim mağazası işleten İlknur Bozdemir, 25 gün önce yolda bulduğu saksağan yavrusunu iş yerine götürdü.

        Kuşa "Karam" adını veren Bozdemir bakımını üstlendi.

        Bozdemir, AA muhabirine, Karam'ı sokakta bulduğunda hayvanın bitkin durumda olduğunu söyledi.

        İş yerinde kuşun bakımını yaptığını belirten Bozdemir, "Sonra iyileşti. Uçurduğum zaman geri döndü, gitmedi. Ben de 'Biraz daha benimle kalsın' dedim. Şimdi iş yerimin maskotu oldu. Beraber eve gidiyoruz, beraber iş yerine geliyoruz. Bana eşlik ediyor. Müşterilerim de bunu çok sevdi. İçeri girer girmez, 'Karam nerede?' diyorlar. İnşallah ayrılmayız." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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