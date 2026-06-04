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        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 08:11 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Metin Behram (42) idaresindeki 06 TJY 28 plakalı otomobil, Sazak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Behram'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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