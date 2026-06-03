Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen gençlerden birinin cesedi bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gençten birinin cesedine ulaşıldı.



İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.



Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibinin katıldığı çalışmalar, kadavra arama köpeğinin tepki verdiği bölgede yoğunlaştı.



Emniyete ait İHA ile yeri tespit edilen ceset, AFAD ve JAK ekiplerince sudan çıkarıldı. Suya düştükleri bölgenin yaklaşık 13 kilometre uzağında ağaç dallarına takılmış halde bulunan ve yakınlarınca kayıp olarak aranan Oğuz Kale'ye ait olduğu belirlenen ceset, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar ise devam ediyor.





İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.



Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

