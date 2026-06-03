Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen gençlerden birinin cesedi bulundu

        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen gençlerden birinin cesedi bulundu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gençten birinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen gençlerden birinin cesedi bulundu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gençten birinin cesedine ulaşıldı.

        İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibinin katıldığı çalışmalar, kadavra arama köpeğinin tepki verdiği bölgede yoğunlaştı.

        Emniyete ait İHA ile yeri tespit edilen ceset, AFAD ve JAK ekiplerince sudan çıkarıldı. Suya düştükleri bölgenin yaklaşık 13 kilometre uzağında ağaç dallarına takılmış halde bulunan ve yakınlarınca kayıp olarak aranan Oğuz Kale'ye ait olduğu belirlenen ceset, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar ise devam ediyor.


        İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

        Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Tokat'ta uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
        Tokat'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
        Tokat'ta zehir tacirlerine darbe: 2,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Tokat'ta zehir tacirlerine darbe: 2,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiden Oğuz'un cansız bedeni bulundu
        Düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiden Oğuz'un cansız bedeni bulundu
        Tokat'ta kayıp olan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
        Tokat'ta kayıp olan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı