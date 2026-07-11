Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu.
Hamidiye Mahallesi girişindeki sulama kanalında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin engelli Mehmet Cıda olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Cıda'nın cenazesi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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