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        Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu.

        Hamidiye Mahallesi girişindeki sulama kanalında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin engelli Mehmet Cıda olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cıda'nın cenazesi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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