Tokat'ta istinat duvarına çarpan cipteki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cipin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. D.B. (26) idaresindeki 34 BDK 524 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki L.B. (43), S.B.B. (23), Y.B. (21) ve O.E.B. (13) yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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