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        Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Tokat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Tokat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında 13 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve aranan Ş.A. ile hakkında 3 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan M.K., teknik ve fiziki takip sonucunda JASAT tarafından yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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