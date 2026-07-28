Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Tokat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, hakkında 13 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve aranan Ş.A. ile hakkında 3 ayrı suç dosyası kapsamında kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan M.K., teknik ve fiziki takip sonucunda JASAT tarafından yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



