Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları ağırlıyor.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Ziyaretçi Araştırmacı Programı (Visiting Scholar Program-VSP) kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen ve lisansüstü araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor. 1 Temmuz–31 Ağustos tarihleri arasında yürütülen program kapsamında, ziyaretçi araştırmacılar üniversitede bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.



Ziyaretçi Araştırmacı Programı kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bilimsel çalışmalarını sürdüren akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette araştırmacılar, program süresince kendilerine sunulan akademik imkanlar, üniversitenin araştırma altyapısı ve akademik mentör desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Araştırmacılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yürüttükleri çalışmaların verimli geçtiğini belirterek, programın farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren önemli bir uluslararası akademik platform oluşturduğunu ifade etti.



Programın hem bilimsel üretime hem de uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan araştırmacılar, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

