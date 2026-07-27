Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Tokat'ta otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Tokat'ın Artova ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Tokat'ın Artova ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.


        Tokat-Artova kara yolu Taşpınar köyü kavşağında Duran Eroğlu idaresindeki 60 VD 124 plakalı traktör, M.Y. yönetimindeki 34 CZT 299 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        Jandarma çevre nöbetinde Jandarma ekipleri göl yüzeyinde botla gerçekleştir...
        Jandarma çevre nöbetinde Jandarma ekipleri göl yüzeyinde botla gerçekleştir...
        Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu
        Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu
        Tokat'ta iş merkezinde yangın
        Tokat'ta iş merkezinde yangın
        İş merkezindeki yangın büyümeden söndürüldü.
        İş merkezindeki yangın büyümeden söndürüldü.
        Tokat'ta kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Tokat'ta kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Fındık dallarından yapılan şişlerde pişen lezzet: "Muhat kebabı"
        Fındık dallarından yapılan şişlerde pişen lezzet: "Muhat kebabı"