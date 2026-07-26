Fındık dallarından yapılan şişlerde pişen lezzet: "Muhat kebabı"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde fındık dallarından yapılan şişlerde pişirilen "Muhat kebabı", damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.



İlçeye bağlı Çevreli beldesinde yapılan Muhat kebabı, yörenin yüksek rakımlı yaylalarında kekikle beslenen 6-9 aylık erkek kuzulardan elde edilen et ve kuyruk yağı ile hazırlanıyor.



Yörede organik olarak yetiştirilen patlıcan, domates ve biberler ile etler, fındık dallarından hazırlanan şişlere ayrı ayrı dizilerek odun ateşinde pişiriliyor.



Muhat kebabı ustası Tahir Karaca, AA muhabirine, kebap kültürünün kendilerine ecdatlarından geldiğini söyledi.



Yıllardır Muhat kebabı yaptığını belirten Karaca, "Babamızdan, dedemizden gördüğümüz şekilde Muhat kebabını yaparız. Muhat kebabının en önemli özelliği, yüksek rakımlarda Dumanlı Yaylası'nda yetiştirdiğimiz kendi hayvanlarımızdan gelir." dedi.



- "Fındık çubuğundan yaptığımız şişlerdeki aroma, ete farklı bir lezzet katıyor"



Kuzuyu kebap yapımından bir gün önce kesip eti dinlendirdiklerini, ardından şişlik olacak şekilde doğradıklarını anlatan Karaca, "Sonra yöremize ait yabani fındıkların dallarından şiş yaparız. Muhat kebabında sadece kaya tuzu kullanırız. Önemli noktalardan biri de budur. Herhangi bir baharat çeşidi kullanmayız." diye konuştu.



Kebapta şiş olarak sadece fındık dallarından yapılan çubukları kullandıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:



"Fındık çubuğundan yaptığımız şişlerdeki aroma, ete farklı bir lezzet katıyor. Muhat kebabını genelde sosyal etkinliklerimizde birlik, beraberlik içerisinde, düğünlerimizde veya yayla şenliklerimizde, yaylalara çıktığımızda yaparız. Eş, dost, akraba, arkadaşlarla da olur. Etkinliklerde en fazla önem verdiğimiz şey, Muhat kebabımızdır. Tokat kebabıyla Muhat kebabı arasındaki fark, etle patlıcanı ayrı pişiririz. Etle patlıcanın aynı sürede pişmesi uygun olmaz. Eti ya sertleştirir ya da yanmasına neden olur. O yüzden bunları ayrı pişiririz."



