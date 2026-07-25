Tokat'ta çıkan yangında tek katlı evde hasar oluştu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar meydana geldi. İlçeye bağlı Yağmur köyünde Elvan H'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yeşilyurt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.