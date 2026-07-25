Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Ateş başkanlığında şube binasında merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem ile 13 mahalle muhtarı ile bağımlılıkla mücadele kapsamında alınabilecek önleyici çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, Yeşilay ve YEDAM'ın yürüttüğü faaliyetler ile gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.
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