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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Ateş başkanlığında şube binasında merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem ile 13 mahalle muhtarı ile bağımlılıkla mücadele kapsamında alınabilecek önleyici çalışmalar değerlendirildi.


        Toplantıda, Yeşilay ve YEDAM'ın yürüttüğü faaliyetler ile gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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