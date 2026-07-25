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        Tokat'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Tokat'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Tokat'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Tokat'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

        Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç kökünden sökülerek yollara ve ekili alanlara devrildi.

        Artova ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle iki evin çatısı uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle Yeşilyurt ilçe girişinde trafikte aksama yaşandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürüttü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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