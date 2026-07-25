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        Tokat'ta sağanak etkili oldu

        Tokat'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Tokat'ta sağanak etkili oldu

        Tokat'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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