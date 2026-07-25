Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan yağış, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

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