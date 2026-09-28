Tokat'ta metruk evde çökme meydana geldi
Tokat'ta metruk evde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
Giriş: 28.09.2026 - 11:44 Güncelleme:
Tokat'ta metruk evde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'ta bulunan boş ve kullanılmayan evin bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.
Çökme sonucu binadan kopan moloz ve yapı parçaları sokağa döküldü.
Molozların yolu kapatması nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.
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