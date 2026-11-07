Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı ve bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje, 100 av tüfeği fişeği, 1 karma ve 33 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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