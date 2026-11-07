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        Tokatlı kadınların ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü ürettikleri doğal ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Tokatlı kadınların ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor

        Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü ürettikleri doğal ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Yeşilyurt ilçesinde kadınlar, dağdan topladıkları bitkileri başta pekmez olmak üzere yöresel lezzetlere dönüştürüyor. İmece usulü hazırladıkları yöresel ürünleri satışa sunan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine destek oluyor.

        "Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz"

        Ev ekonomilerine katkı sağlamak için arkadaşlarıyla birlikte üretim yaptıklarını belirten Hacer Erdir, "Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dal turşusu yapıyoruz. Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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