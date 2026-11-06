TOGÜ Yapay Zekâ Laboratuvarı açıldı

Laboratuvarın açılış törenine; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AİPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanları katıldı.

TOGÜ, hayata geçirdiği bu yeni laboratuvarla dijital dönüşüm ve ileri teknoloji alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

TOGÜ bünyesinde faaliyete geçen Yapay Zekâ Laboratuvarının, üniversitenin yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve yenilikçi projelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Laboratuvarın aynı zamanda öğrencilerin yapay zekâ teknolojileriyle uygulamalı olarak çalışma imkânlarını geliştirmesi ve üniversitesanayi iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Yapay zekâ alanında araştırma ve geliştirme için yeni imkân

Açılış programı kapsamında Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AİPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, üniversitenin Yapay Zekâ Laboratuvarını ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle laboratuvar resmen hizmete girdi.

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