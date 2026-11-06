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        TOGÜ Yapay Zekâ Laboratuvarı açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        TOGÜ Yapay Zekâ Laboratuvarı açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açılış programı kapsamında Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AİPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, üniversitenin Yapay Zekâ Laboratuvarını ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle laboratuvar resmen hizmete girdi.

        Yapay zekâ alanında araştırma ve geliştirme için yeni imkân

        TOGÜ bünyesinde faaliyete geçen Yapay Zekâ Laboratuvarının, üniversitenin yapay zekâ alanındaki akademik çalışmalarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve yenilikçi projelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Laboratuvarın aynı zamanda öğrencilerin yapay zekâ teknolojileriyle uygulamalı olarak çalışma imkânlarını geliştirmesi ve üniversitesanayi iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

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        TOGÜ, hayata geçirdiği bu yeni laboratuvarla dijital dönüşüm ve ileri teknoloji alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Laboratuvarın açılış törenine; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AİPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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