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        TOGÜ ile AİPA arasında yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AİPA) arasında yapay zeka alanında eğitim, araştırma ve akademik çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        TOGÜ ile AİPA arasında yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AİPA) arasında yapay zeka alanında eğitim, araştırma ve akademik çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, AİPA Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, üniversite ile dernek arasında yapay zeka politikaları, hukuku, etiği, yönetişimi ve teknolojileri alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini öngören işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında öğrencilerin yapay zeka alanında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla staj, mentorluk ve burs olanaklarının geliştirilmesi planlanıyor.

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        Öğrencilerin gönüllü araştırma asistanlığı çalışmalarına katılımının desteklenmesi ve akademik danışmanlık imkanlarından yararlanması da işbirliğinin hedefleri arasında yer alıyor.

        AİPA tarafından sağlanacak fırsatlar, üniversitenin kariyer merkezi, fakülteleri ve öğrenci toplulukları aracılığıyla öğrencilere duyurulacak.

        İşbirliği doğrultusunda yapay zeka alanında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, bilimsel yayınlar hazırlanması, konferans ve çeşitli akademik etkinlikler düzenlenmesi amaçlanıyor.

        Ayrıca yapay zeka teknolojileri ve politikalarına yönelik eğitim ve sertifika programları gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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        Protokolle TOGÜ'nün akademik altyapısı ile AİPA'nın yapay zeka politikaları alanındaki birikiminin ortak çalışmalarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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