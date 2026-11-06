Nişan yolunda kaza: Motor kurye yaralandı

Kaza, Karayaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbaa'dan Karayaka yönünde seyreden C.A. idaresindeki 60 AIB 242 plakalı motosiklet, köprüye geçmek üzere sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki 60 AEG 096 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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