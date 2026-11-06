Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla heyelan ve kaya düşmesi tatbikatı yapıldı

Olası afet durumlarına hazırlık kapsamında düzenlenen tatbikatta, kaya düşmesi ve heyelan senaryosu üzerinden ekiplerin müdahale ve tahliye çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği riskli bölgede mahsur kalan vatandaşların güvenli alanlara tahliyesi için ekipler koordineli şekilde çalışma yürüttü.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD)koordinesinde, 21 kurumun katılımıyla seviye 1 yerel düzey kaya düşmesi, heyelan ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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