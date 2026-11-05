Tokat Belediyesi ile AIPA arasında yapay zeka ve dijital dönüşüm işbirliği protokolü imzalandı

Tokat Belediyesi ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) arasında yapay zeka ve dijital dönüşüm işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanılması, akıllı şehircilik uygulamalarının geliştirilmesi ve dijital dönüşüm çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla AIPA ile işbirliği protokolünü hayata geçirdi.

Protokol, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu tarafından imzalandı.

Protokolle yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine entegre edilmesine yönelik ortak projelerin geliştirilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde dijital dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, Tokat'ın geleceğini şekillendirirken teknolojiyi ve yenilikçi yaklaşımları belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Günümüzde yapay zeka ve dijital teknolojilerin şehirlerin gelişiminde ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasında büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"AIPA ile imzaladığımız bu protokolle amacımız, Tokat'ımızda akıllı şehircilik uygulamalarını geliştirmek, belediye hizmetlerimizi yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle güçlendirmek, veri odaklı ve yenilikçi bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Bu işbirliğinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin Tokat'ına da katkı sunacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimizin teknoloji, yapay zeka ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitim, proje ve mentorluk çalışmalarını da son derece kıymetli buluyorum."