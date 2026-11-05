TOGÜ öğrencileri Tokat'ın tarihî mirasını yerinde inceledi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi’ni ziyaret etti.
Tokat’ın tarihî ve kültürel mirasını tanımak amacıyla düzenlenen gezide TOGÜ'lü öğrenciler, Yağıbasan Medresesi’nin mimarisini inceledi. Tokat Şehir Müzesi’nde ise kentin geçmişine, geleneklerine ve gündelik yaşamına ilişkin eserleri gördü. Geziyle öğrencilerin derste edindikleri bilgileri yerinde gözlemle pekiştirmeleri ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.
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