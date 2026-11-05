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        TOGÜ öğrencileri Tokat'ın tarihî mirasını yerinde inceledi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
        TOGÜ öğrencileri Tokat'ın tarihî mirasını yerinde inceledi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi’ni ziyaret etti.

        Tokat’ın tarihî ve kültürel mirasını tanımak amacıyla düzenlenen gezide TOGÜ'lü öğrenciler, Yağıbasan Medresesi’nin mimarisini inceledi. Tokat Şehir Müzesi’nde ise kentin geçmişine, geleneklerine ve gündelik yaşamına ilişkin eserleri gördü. Geziyle öğrencilerin derste edindikleri bilgileri yerinde gözlemle pekiştirmeleri ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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