Başkan Ural: "Yatırımları kredi kullanmadan hayata geçiriyoruz"

Tokat'ın Turhal ilçesinde 6 mahalleyi kapsayan 8,5 kilometrelik yağmur suyu hattının yapımı sürüyor. Yaklaşık 45 milyon liraya mal olması beklenen projeyle sağanak yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural yatırımları kredi kullanmadan, kendi öz imkânlarıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Turhal'da İskele Mahallesi'nden başlayarak Ray, Gürsel, Yunus Emre, Kazım Karabekir ve Nurkavak mahallelerini kapsayan hat, yağmur suyunu Yeşilırmak'a taşıyacak. Sağanaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Alparslan Türkeş Caddesi ve alt geçidinde ise yağmur suyu hattı ve asfalt yenileme çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı. Çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de yağmur suyu altyapısının yapımı sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Töre Caddesi'nde 700 metrelik asbestli içme suyu hattı değiştirilerek, cadde yeniden asfaltlandı. Osmangazi Mahallesi Olimpiyat Sokak'taki 430 metrelik içme suyu hattı da yenilendi. Güneş Mahallesi'nin içme suyu şebekesinde ise çalışmalar devam ediyor.

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Turhal'ı Pazar ilçesi üzerinden Kazova'ya bağlayan ve Hapan Yolu olarak bilinen Şehit Osman Ateş Caddesi'nde de bozulan asfalt kazındı. Cadde, belediyenin araç filosuna kattığı asfalt serim makinesi ve freze araçları kullanılarak yenilendi.

Çalışmaları sahada inceleyen Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, altyapı yatırımlarının yer altında kaldığı için görünür olmadığını ancak vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkilediğini söyledi. Ural, "Tüm bu yatırımları hiçbir kredi kullanmadan, kendi öz imkânlarımızla ve yaptığımız tasarruflarla hayata geçiriyoruz" dedi.