Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi

        Tokat'ta "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Tokat'ta "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi.

        TOGÜ 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'ndaki programa katılan Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, "yapay zeka" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

        Öztürk, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekayla birlikte dijital platformların rolünün çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

        Kullanıcılar için bilgiye erişimin eskiye oranla çok kolaylaştığına işaret eden Öztürk, "Biz onların deneyimini daha üst seviyelere taşımak üzere bizim platformumuzda geçirdikleri süreyi kısaltarak daha verimli hale getirerek onların hedeflediği somut çıktı bakışıyla aradıkları bilgiye, planlamaları varsa planlamalarını gerçekleştirmeye çok daha verimli kolay şekilde ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu kapsamda çeşitli işbirliklerimiz var." dedi.

        REKLAM

        Yeni dönemde yapay zekayla beraber bilgiye erişimin çok daha kolay olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

        "Şu an bilgi her yerde. Kullanıcılarımızın buna ulaşması lazım. Bu bağlamda yetişmesi lazım. Yapay zeka okuryazarlığının gelişmesi lazım. Günümüzde yapay zeka alanında söz sahibi olabilmek için hem ülke olarak, hem milli değerler olarak gerçekten eğitim tarafına çok odaklanmak gerekiyor. Ülkemizde mutlaka lise seviyesinde belki milyonlarca öğrencinin belirli yapay zeka farkındalığı, kod yazma ve benzeri yeteneklere temel seviyede sahip olması lazım. Bunu üniversitede bir ileri aşamaya taşıyan belki binlerce öğrencimizin bu alanda projeler geliştirmesi, yeni girişimler denemesi, bu alanda bir katma değer oluşturmaya başlaması önemli. Bunların en tepesinde de bir ülkenin mutlaka en az her yıl ciddi rakamlarla, belki totalde binler seviyesinde çok ileri seviye yapay zeka makine öğrenmesi veri bilimci uzmanlarına sahip olması lazım. Bu alanda işbirlikleri yapması lazım."

        REKLAM

        Yandex olarak ODTÜ ile beraber Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını başlattıklarını söyleyen Öztürk, "Geçtiğimiz yıl, akademik eğitimi sektörün uygulamaya yönelik uzmanlığıyla bir araya getiren tezli yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını hayata geçirdik. Kendi hocalarımız orada ders veriyor, müfredata katkı verdik. Sektör ve akademi iş birliği burada çok önemli. Bu en ileri seviye yetişen uzmanlar o ülkenin dönüşümünü sağlayacaklar. Teknolojik dönüşüme katkı verecekler. Diğerleri onu takip edecek ama bir anda yetişmez. Tabana yaymamız lazım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi ile AIPA arasında yapay zeka ve dijital dönüşüm işbirliği...
        Tokat Belediyesi ile AIPA arasında yapay zeka ve dijital dönüşüm işbirliği...
        Başkan Ural: "Yatırımları kredi kullanmadan hayata geçiriyoruz"
        Başkan Ural: "Yatırımları kredi kullanmadan hayata geçiriyoruz"
        TOGÜ öğrencileri Tokat'ın tarihî mirasını yerinde inceledi
        TOGÜ öğrencileri Tokat'ın tarihî mirasını yerinde inceledi
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Horoztepe köken...
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Horoztepe köken...
        Tokat'ta şeker pancarı hasadında kadın dayanışması
        Tokat'ta şeker pancarı hasadında kadın dayanışması
        Ormanın turuncu güzelliği sonbaharla birlikte gün yüzüne çıktı
        Ormanın turuncu güzelliği sonbaharla birlikte gün yüzüne çıktı