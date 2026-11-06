Tokat'ta heyelan ve tahliye tatbikatı düzenlendi
Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla heyelan ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Giriş: 06.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla heyelan ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği kentin bir bölgesinde heyelan oluştuğu ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğünde toplantı yapılmasının ardından olay yerine hareket edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda bölgede mahsur kalanlar tahliye edildi.
Tatbikatta yola düşen kaya da bölgeden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ