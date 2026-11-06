Tokat'ta kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kemal İz (48), medikal malzeme yüklü 76 DF 639 plakalı tırını D-100 kara yolunun Değirmenli köyü yakınlarındaki emniyet şeridine çekerek araçtan indi.
Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. idaresindeki 37 KC 894 plakalı kamyon önce tıra, ardından Kemal İz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tırda bulunan ve yaralanan E.B. (31) ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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