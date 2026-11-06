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        Tokat'ta kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Tokat'ta kamyonun çarptığı tır sürücüsü öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kemal İz (48), medikal malzeme yüklü 76 DF 639 plakalı tırını D-100 kara yolunun Değirmenli köyü yakınlarındaki emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

        Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. idaresindeki 37 KC 894 plakalı kamyon önce tıra, ardından Kemal İz'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada İz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Tırda bulunan ve yaralanan E.B. (31) ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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