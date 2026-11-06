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        Tokat'ta 7 bin 56 kişi organ bağışında bulundu

        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, kentte 7 bin 56 kişinin gönüllü organ bağışında bulunduğunu, 673 diyaliz hastasının ise tedavi gördüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Tokat'ta 7 bin 56 kişi organ bağışında bulundu

        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, kentte 7 bin 56 kişinin gönüllü organ bağışında bulunduğunu, 673 diyaliz hastasının ise tedavi gördüğünü açıkladı.

        Bıyık, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışıyla bir hastaya yaşam umudu olan Musa Avcu'nun ailesini ziyaret ederek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Bıyık, 2019 yılında başlatılan "Çare Sizsiniz" projesi kapsamında Tokat'ta 7 bin 56 kişinin gönüllü organ bağışında bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'de yaklaşık 32 bin hastanın organ nakli beklediğine dikkati çeken Bıyık, Tokat'ta 673 diyaliz hastası bulunduğunu ve 2026 yılında 8 beyin ölümü tespiti yapıldığını bildirdi.

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        Vatandaşları organ bağışına davet eden Bıyık, "Bir bağış, birden fazla insana umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarabilir, bir ailenin yeniden gülümsemesine vesile olabiliriz." dedi.

        Bıyık, organ bağışı işlemlerinin yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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