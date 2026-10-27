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        Tokat'taki kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Tokat'taki kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zülfikir Bolat (71) ve Hatice Bolat'ın (75) cenazeleri, ilçeye bağlı Çakır köyüne götürüldü.

        Çiftin cenazeleri, evlerinde helallik alınmasının ardından Çakır Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

        D-100 kara yolu Yeni Mahalle kavşağında dün Zülfikir Bolat idaresindeki traktör, B.A. yönetimindeki tırla çarpışmış, kazada traktörde bulunan Hatice Bolat olay yerinde, Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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