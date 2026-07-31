Akçaabat'ta yapılacak yeni otogarın temeli atıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılacak yeni otogar için temel atma töreni düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 77 milyon 300 bin lira yatırım bedeline sahip proje 935 metrekare kapalı alandan oluşacak.



Otogarın 461 gün içerisinde tamamlanması planlanırken, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek tek katlı projede 10 otobüs peronu ve bilet satış ofisi, emanet odası, 4 araç kapasiteli taksi durağı, restoran, kafeterya alanları da yer alacak. Ayrıca tesiste 48 araç kapasiteli açık otopark da yapılacak.



Otogarın temel atma törenine, Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu katıldı.







