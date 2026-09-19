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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Bakan Uraloğlu, partisinin Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Bakan Uraloğlu, partisinin Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dün Trabzon ve Rize'de bazı ufak tefek taşkınlar oldu, yakından takip ettik. Çok şükür önemli bir problem yok ama bunların her birinden elbette ders çıkarmamız, sonuç çıkarmamız lazım. Bütün kurumlarımızla sahadayız, yönetiyoruz çok şükür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, partisinin Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dün Trabzon ve Rize'de bazı ufak tefek taşkınlar oldu, yakından takip ettik. Çok şükür önemli bir problem yok ama bunların her birinden elbette ders çıkarmamız, sonuç çıkarmamız lazım. Bütün kurumlarımızla sahadayız, yönetiyoruz çok şükür." dedi.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun mazlum insanların hizmetinde olduklarını söyledi.

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ben anladığım kadarıyla söyleyeyim, eskiden iç edilen kamu kaynakları, yüksek miktarda bütçedeki faiz yükleri bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermiyordu maalesef. Bugün ise biz iyi niyetle yola çıktığımızda, kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıktığımızda Allah işimizi bereketlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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        Saatte 225 kilometre hızla giden milli elektrikli tren yaptıklarını aktaran Uraloğlu, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda olduğunu, denizcilikte dünyanın en büyük 11 filosundan birine sahip ülkelerden biri haline geldiklerini vurguladı.

        Trabzon'da yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, "Şu anda 16 kilometrelik güney çevre yolunun birinci etabını yapıyoruz. 14 kilometresi tünel, geri kalan 2 kilometresi de köprü ve kavşaklardan. Şu anda tam 6 tünelde halihazırda çalışma yapıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

        Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın yıllarca hayali kurulan bir proje olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Çok şükür Büyükşehir Belediyemizle beraber proje çalışmalarını yaptık, ondan sonra getirdik milletvekillerimizle, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız beraber gittik Cumhurbaşkanımıza arz ettik, 'efendim bunu bizim Bakanlığın yapması doğrudur' dedik, 'uygun görürseniz yetki sizdedir, yetkiyi siz bize verin ve biz de buna Trabzon'da başlayalım.' Cumhurbaşkanımız da 'Trabzon için helali hoş' dedi ve temelini beraberce attık."

        Trabzon Havalimanı'nın geçen sene 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını aktaran Uraloğlu, "Halbuki kapasitemiz 3 milyon. Ne yaptık? Görüyorsunuz biraz ilaveler yaptık orada, biraz genişlettik. Artık 10 milyona ihtiyacımız var ve 2 bin 640 metre olan pistimizi 3 bin metrenin üzerine çıkarmaya ihtiyacımız var. Ordu, Giresun, Rize, Artvin'den sonra deniz üzerinde yine bizim yapacağımız 3'üncü havalimanı ve dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesi." dedi.

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        Uraloğlu, yeni havalimanı için deniz içerisinde sondaj çalışmalarının başladığına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gerçekten bu anlamda da biz nasıl Zigana Tüneli'ni yapmışsak, biz nasıl köprüleri ve viyadükleri yapmışsak biz artık vatandaşımızın gönlüne de köprüleri, tünelleri daha güçlü bir şekilde nasıl eskiden yapmışsak bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yapmaya hep beraber devam edeceğiz. Onun için Trabzon hem Karadeniz'de hem de Türkiye'de bunu en iyi yapacak illerden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi takip eder, Trabzon'u da mutlaka ayrı bir başlık altında takip eder."

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        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri tebrik eden Uraloğlu, "Allah gazilerimizden razı olsun. Ahirete irtihal eden gazilerimiz, şehitlerimiz, bütün teşkilat mensuplarımız ve tüm Müslüman kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin inşallah." dedi.

        Rize ve Trabzon'un sağanaktan etkilenmesine ilişkin Uraloğlu, "Dün Trabzon ve Rize'de bazı ufak tefek taşkınlar oldu, yakından takip ettik. Çok şükür önemli bir problem yok ama bunların her birinden elbette ders çıkarmamız, sonuç çıkarmamız lazım. Bütün kurumlarımızla sahadayız, yönetiyoruz çok şükür. Yönetmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Tabii futbol kardeşliğin, birlikteliğin ortak zeminidir. O anlamda ben Türk futboluna yakışır bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz. Esasında futbolu şöyle değerlendirmek lazım. Bakın bir Dünya Kupası oynadık. Orada çok böyle hiç bilmediğimiz ülkelerin başarılarını gördük. Esasında futbol bir anlamda da bir başkaldırıdır, 'ben buradayım' demektir. Trabzonspor da bunu geçmişte çok iyi yaptı. Yine layıkıyla yapacağına biz inanıyoruz ama dediğim gibi önemli olan bizim kardeşliğimizdir, birliğimiz, beraberliğimizdir. Futbol müsabakaları da bunun en güzel zeminlerinden bir tanesidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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