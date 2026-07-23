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        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Trabzon'da düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Trabzon'da düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Çay, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, Trabzon'un yanı sıra Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'den gazete ve internet haber sitesi temsilcileri ile bir araya geldi.

        Basın İlan Kurumunun, yerel basına sağladığı mali desteğin her geçen yıl arttığını belirten Çay, 2025'te bölgede yer alan basın kuruluşlarına 160 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını söyledi.

        Çay, bu yıl ise rakamın şimdiden 103 milyon lirayı aştığını vurgulayarak, "Dönem sonu olarak değerlendirdiğimizde yüzde 33'lük bir artış söz konusu. Gerek ilanların gerekse resmi reklamların gelirlerinin artırılması açısından bölge müdürlerimizi sahada ziyaretlerde bulunmaları için yönlendiriyoruz. Bizler de bölge müdürlerimizle aylık düzenli toplantılar yapıyoruz." dedi.

        Türkiye Sigorta ve Kredi Garanti Fonu ile yapılan protokoller sayesinde basın çalışanlarına çeşitli avantajlar sağlandığını, İŞKUR ile de "Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü"nün hayata geçirildiğini aktaran Çay, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve istihdama yönelik çalışmalarla 2016-2021 yılları arasında 3 bin 600 gencin basın sektörüne kazandırıldığını söyledi.

        Özellikle güncel mevzuata ilişkin bilgilendirme toplantılarının sürdüğünü ifade eden Çay, Basın İlan Kurumu olarak denetimden önce rehberlik faaliyetlerine önem verdiklerine işaret etti.

        Çay, denetim süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla elektronik denetime ilişkin yeni tebliğin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, dijital sistem sayesinde hem basın kuruluşlarının hem de kurumun iş yükünün azalacağını kaydetti.

        Toplantıya, Basın İlan Kurumu Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu da katıldı.

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