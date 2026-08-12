Camiboğazı Yaylası sisli manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Trabzon ve Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı Yaylası, sisin oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırında yer alan yayla, yaz aylarında serin havası ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Bölgede her mevsim etkili olan sis adeta yaylanın yüksek kesimlerini kaplıyor. Sis bulutları arasında kalan dağlar ve yayla yolları da güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Camiboğazı Yaylası'na gelen ziyaretçiler, sisli havada yürüyüş yaparak doğal güzellikleri gözlemleyebiliyor.

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Sisli havada ilerleyen koyun sürüleri de yayladaki doğal yaşamdan görülmeye değer manzaralar sunuyor.