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        Çaykara Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Çaykara Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Çaykara Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi, İlçe Kaymakamı Ali Sapmaz, İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan ile diğer ilgililerin katılımıyla açıldı.

        Program kapsamında halk oyunları gösterisi ile öğrencilere yönelik sinema gösterimi gerçekleştirildi.

        Gönan, burada yaptığını konuşmada, Çaykara insanının kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ortaya çok güzel eserler çıktığını kaydetti.






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