Doğu Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Yaylalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, bölgeden kaydedilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de bulunan yaylalarda kar yağışının ardından beyaz örtü oluşurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

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