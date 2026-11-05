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        Doğu Karadeniz yaylaları beyaza büründü

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de bulunan yaylalarda kar yağışının ardından beyaz örtü oluşurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Doğu Karadeniz yaylaları beyaza büründü

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de bulunan yaylalarda kar yağışının ardından beyaz örtü oluşurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgenin önemli yaylalarından Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Yaylalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, bölgeden kaydedilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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