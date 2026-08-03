Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Doğu Karadeniz'den 7 ayda 124 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat yapıldı

        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 124 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-temmuz döneminde yapılan ihracattan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 1 milyar 92 milyon 760 bin 838 dolar kazanç elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 124 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat yapıldı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-temmuz döneminde yapılan ihracattan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 1 milyar 92 milyon 760 bin 838 dolar kazanç elde edildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 7 aylık döneminde Trabzon'dan 841 milyon 470 bin, Rize'den 119 milyon 758 bin, Gümüşhane'den 76 milyon 929 bin, Artvin'den ise 54 milyon 604 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 18, Rize'de yüzde 4, Gümüşhane'de yüzde 36 ve Artvin'de yüzde 33 artış yaşandığını kaydetti.

        En fazla ihracat yapılan ürünlerin başında 563 milyon 178 bin dolarla fındığın geldiğini vurgulayan İskender, bunu 150 milyon 614 bin dolarla maden ve metaller, 132 milyon 335 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 88 milyon 921 bin dolarla da yaş meyve ve sebzenin takip ettiğini aktardı.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 124 ülkeye satış yapıldığını ifade eden İskender, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olduğunu belirtti.

        İskender, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 3, Rusya'ya yüzde 10, Gürcistan'a yüzde 18, Almanya'ya yüzde 51 ve Fransa'ya yapılan ihracatta ise yüzde 72 artış yaşandığına değinerek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Arjantin, El Salvador, Sudan, Fransız Guyanası, Gambiya, Maldiv Adaları, Guyana, Türkmenistan, Gabon ve Hong Kong olmak üzere 11 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        TDED Genel Başkanı Erdem, Trabzon'daki şube tanıtım toplantısında konuştu:
        TDED Genel Başkanı Erdem, Trabzon'daki şube tanıtım toplantısında konuştu:
        Trabzonspor, yurt dışı kampında yeni sezonun yol haritasını çizdi
        Trabzonspor, yurt dışı kampında yeni sezonun yol haritasını çizdi
        Yayla gezisinde ATV devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Yayla gezisinde ATV devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzon'da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek Proje tamamlandığında Değirme...
        Trabzon'da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek Proje tamamlandığında Değirme...
        Trabzon'da dizi ve film çekim mekanları ziyaretçilerin rotasına girdi
        Trabzon'da dizi ve film çekim mekanları ziyaretçilerin rotasına girdi
        Bakan Kacır, yapay zeka okuryazarlığına ilişkin hedefi açıkladı:
        Bakan Kacır, yapay zeka okuryazarlığına ilişkin hedefi açıkladı: