Dünya şampiyonasından 7 madalyayla dönen özel sporcu, Trabzon Havalimanı'nda karşılandı

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'ndan 7 madalyayla dönen sporcu Abdullah İnan, Trabzon Havalimanı'nda karşılandı.



Abdullah İnan, mozaik erkekler disk atma ve cirit atma branşlarında birinci, mozaik erkekler gülle atma ve triatlon branşlarında ikinci, uzun atlama branşında ise üçüncülük elde etti. 4x100 metre ve 4x400 metre erkekler bayrak yarışlarında altın madalya kazanan down sendromlu milli sporcu, organizasyonu toplam yedi madalya ile tamamladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılama töreninde yetkililer, Abdullah İnan'a çiçek taktim etti.



Milli sporcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın kendisi için çok güzel geçtiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.



Anne Müzeyyen İnan ise oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Abdullah, dört sene önce babası vefat ettiğinde çok üzüldü. Bu spora yönlendirdim. Dört yıldır atletizm yapıyor. Birinci sene dünya şampiyonu oldu. O zaman da iki altın bir bronz madalya almıştı. Geçen sene 9 madalya almıştı. Bu sene de 7 madalya aldı." dedi.



Engelsiz Yürekler Spor Kulübü Başkanı Nurdan Turhan da 4 yıldır milli sporcuyla birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Abdullah İnan'la 4 yıldır beraberiz. İlk tanıştığımız günden bu güne çeşitli başarılara imza attı. İlk yıldan itibaren Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. Her şampiyonadan madalyalarla döndü. Trabzon adına büyük gurur. Çocuğumuz ve ailesi adına da büyük gurur. Annesi ve antrenörünü de Abdullah'la birlikte tebrik ediyorum. Özel çocuklarımızın her alanda imkan verilirse başarı sağlayabileceklerinin en güzel kanıtı. Abdullah'ı örnek almalarını spor, sanat ve müziğe yönlenmelerini bekliyoruz. Spor şehri olan ilimizden nice Abdullah gibi sporcuların çıkmasını bekliyoruz."

