Hayatını kaybeden Trabzon'un Düzköy ilçe Belediye Başkanı Selim Çelenk, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için Düzköy Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

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Yapılan konuşmalarda Selim Çelenk'in çalışkanlığı ve gönül insanı oluşuna vurgu yapılırken, Çelenk'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.