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        Görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede tıkalı şah damarı el bileğinden operasyonla açıldı

        DUYĞU AVUNDUK - Giresun'da yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Hanife Tığlıoğlu, Trabzon'da sağ el bileğinden şah damarına stent takılarak yeniden sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede tıkalı şah damarı el bileğinden operasyonla açıldı

        DUYĞU AVUNDUK - Giresun'da yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Hanife Tığlıoğlu, Trabzon'da sağ el bileğinden şah damarına stent takılarak yeniden sağlığına kavuştu.

        Tığlıoğlu, bir süre önce görme bozukluğu nedeniyle göz doktoruna başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından nöroloji bölümüne sevk edilen Tığlıoğlu'nun şah damarlarından birinin dar, diğerinin ise tıkalı olduğu belirlendi.

        Yakınlarının desteğiyle yaptığı araştırmalar sonucunda Tığlıoğlu, Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Turhan Turan ve ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Tığlıoğlu'nun sağ el bileğinden yapılan operasyonla şah damarı stenti takıldı.

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        Prof. Dr. Turan, AA muhabirine, hastanın kendilerine geldiğinde beynine giden şah damarlarından birinin dar, diğerinin ise tıkalı durumda olduğunu söyledi.

        Genellikle bu tür hastalara ameliyat yapılması gerektiğini belirten Turan, bacak damarına giriş açısının uygun olmadığı Tığlıoğlu'na sağ el bileğinden operasyon yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

        Turan, bu tür operasyonun kasıktan girilerek dünyada birçok hastaya uygulandığını, hastanın yapısal özelliklerinden dolayı ilk kez el bileğinden operasyon gerçekleştirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Doğu Karadeniz'de bildiğim kadarıyla yoktu. Biz de ilk defa yaptık. Sağ bilekten ulaşması daha kolaydı. Bazı teknik zorlukları vardı ama onları giderdik, başarılı oldu. Allah'a şükür bir problemimiz olmadı, hasta da iyi. Trabzon'da ilk olduğunu biliyorum. Aslında yapılan bir şey, komplikasyonları femoralden fazla değil. Hatta daha da az olduğu söyleniyor ama özel bazı malzemeler gerektiriyor."

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        - "Hasta için de konforlu bir şey"

        Ameliyatın yaklaşık bir saat sürdüğünü, teknik olarak zor olsa da hasta için avantajları bulunduğunu dile getiren Turan, "Mesela kasıktan yapacak olsaydık hastamıza biz kan sulandırıcı veriyoruz. Yaklaşık 6 saat kum torbasıyla yatması gerekecekti. Şimdi ayağa kalktı, tuvaletine gidebiliyor, gezebiliyor. Hasta için de konforlu bir şey yemeğini de yedi." dedi.

        Tığlıoğlu da daha önce görme kaybı şikayeti yaşadığını, yapılan tetkiklerde şah damarının tıkalı olduğunun belirlendiğini anlattı.

        Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Tığlıoğlu, "İkinci bir hayat bağışladı hocam bana. Ben ömür boyu minnettarım ona. Hiçbir zaman unutamam." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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