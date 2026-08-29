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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 38-34 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 38-34 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 18-18 beraberlikle tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan konuk ekip, sahadan 38-34 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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