Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 38-34 yendi.
Giriş: 29.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 38-34 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 18-18 beraberlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan konuk ekip, sahadan 38-34 galip ayrıldı.
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