Trabzon’un Araklı ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçurumda mahsur kalan 7 aylık Kafkas çoban köpeği, AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibinin 6 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı. AKUT Trabzon Operasyon Bölümü Sorumlusu Köksal Sonbay, zorlu kurtarma operasyonunu anlatarak "Kar yağışı ve rüzgar vardı ama bir can vardı onun kurtarılması gerekiyordu" dedi.

Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi Galer mevkisinde 70 metrelik uçuruma düşen 7 aylık Kafkas çoban köpeği Toni’yi kurtarmaya çalışan ancak zorlu arazi ve hava koşulları nedeniyle başarılı olamayan çobanlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan gelen destek talebi üzerine harekete geçen AKUT Trabzon ekibi, bölgede mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Trabzon'a yaklaşık 76 kilometre uzaklıktaki olay yerine ulaşan 4 kişilik AKUT Trabzon ekibi, yaklaşık 30 santimetre kar kalınlığının bulunduğu ve operasyon boyunca kar yağışının devam ettiği bölgede araçla ulaşabildikleri noktanın ardından yaklaşık 1 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı. İp teknikleri kullanarak uçuruma inen AKUT gönüllüleri, Toni'nin bulunduğu noktaya ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda mahsur kaldığı yerden ancak hava karardıktan sonra kurtarılan Toni, sahibi olan çobanlara teslim edildi.

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Yaptıkları kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren AKUT Trabzon Operasyon Bölümü Sorumlusu Köksal Sonbay "Gelen kurtarma ihbarı üzerine operasyona çıktık. 67 aylık bir çoban köpeği sürüyle dönerken kayalık bir bölgede mahsur kalmış. Vatandaşlar kendi çabasıyla çıkartmak için uğraşmışlar. Başarılı olamayınca ihbarda bulunmuşlar. Bölgeye gittikten sonra bir kilometre yürüyerek köpeğin bulunduğu alana ulaştık. Kurduğumuz sistemle köpeği bulunduğu yerden kurtardık. Kar yağışı ve rüzgar vardı ama bir can vardı onun kurtarılması gerekiyordu. Durumu gayet iyi, yarası yoktu. Çobanlar çok mutlu oldular" dedi.