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        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde geleneksel çalgılara yönelik atölye çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Kültür Yolu Festivali Trabzon'da etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde geleneksel çalgılara yönelik atölye çalışması yapıldı.

        Trabzon Müzesi'ndeki etkinlikte, katılımcılara nefir ve çimon çalgısı tanıtıldı.

        Ankara Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı Emrah Kaya, AA muhabirine, Anadolu'da unutulmuş kadim çalgılar üzerine uzun süredir çalıştığını söyledi.

        Kaya, atölye çalışmasında katılımcılara unutulmaya yüz tutan çalgılardan çimonun yapım süreçlerini anlattığını belirtti.

        Atölye çalışmasına gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Kaya, "İnsanlara örnek yaptırarak, icrasını öğretiyorum. Çimon çalgısı, sipsi ve sığır boynuzunun bir araya gelmesinden oluşuyor. Dil, gövde ve sığır boynuzu olmak üzere üç parçadan oluşuyor." dedi.

        Nefirle ilgili bilgiler veren Hatice Korkmaz ise atölyeye gelen kişilerin yetenekli ve ilgili olduklarını, eğitimden oldukça memnun kaldıklarını kaydetti.

        Atölye çalışmasına katılan Esra Aydemir de Türkiye'nin kültürel miraslarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu ve keyifli anlar yaşadığını sözlerine ekledi.

        Şarkıcı Sefo'nun bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

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