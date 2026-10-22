Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye birincisi belli oldu
Trabzon'da düzenlenen Kur'anı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.
Trabzon’da düzenlenen Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde Ankara’dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.
Trabzon’da, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında eğitim gören erkek öğrenciler arasında düzenlenen Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde dereceye girenler belli oldu.
Hanife Hatun Camii’nde gerçekleştirilen yarışmada, Ankara Ehli Beyt Merkez Kur’an Kursu’ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci, İstanbul İmamı Azam Kur’an Kursu’ndan Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu’ndan Abdullah Enes Deniz ise üçüncü oldu.
Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilerin katıldığı final, Trabzon İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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