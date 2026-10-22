Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Türkiye birincisi belli oldu

Hanife Hatun Camii’nde gerçekleştirilen yarışmada, Ankara Ehli Beyt Merkez Kur’an Kursu’ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci, İstanbul İmamı Azam Kur’an Kursu’ndan Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu’ndan Abdullah Enes Deniz ise üçüncü oldu.

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