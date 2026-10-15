Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında ilk golünü attı

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında 7 golle Amed Sportif Faaliyetler'den Orban ile birlikte zirveyi paylaşan Salah, performansını Avrupa maçlarına da taşıdı.

KuPS Kuopio maçında 1 gol ve 1 asist yapan Salah, resmi maçlarda 8 gole ve 4 asiste ulaştı.

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla gol ve asistlerine devam etti.

Salah, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da birer asistle takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

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