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        Of'ta üreticilere 75 akülü çay toplama makinesi desteği sağlandı

        Trabzon'un Of ilçesinde 75 üreticiye akülü sırt tipi çay toplama makinesi desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Of'ta üreticilere 75 akülü çay toplama makinesi desteği sağlandı

        Trabzon'un Of ilçesinde 75 üreticiye akülü sırt tipi çay toplama makinesi desteği verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Trabzon'un önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

        Genç, belediye bütçesini vatandaşların yararına kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, "Eğer buranın önemli bir ürünü çaysa, çay üreticimizi desteklemek sadece ÇAYKUR'un işi değil, benim de görevimdir. Tarıma bütün gücümüzle destek veriyoruz." dedi.

        Desteklerin gelecekte de devam edeceğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Bugün 75 tane verdik. 200 tanesinin de bütçesini yapacağız ve Of'umuza ulaştıracağız inşallah. Bu tür desteklerle üreticimizin yanında olursak hem daha mutlu olurlar hem daha çok üretir. Daha çok üretmesi demek Of'un da Trabzon'un da daha çok kazanması demektir."

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        Genç, kurdukları Tarım Daire Başkanlığı aracılığıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sedat Saral'ın da konuşma yaptığı programda, kura ile belirlenen üreticilere çay toplama makinesi teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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