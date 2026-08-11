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        Şehit Eren Bülbül anısına "İyi ki Varsın Eren" adlı şiir kitabı yayımlandı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına şiir kitabı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Şehit Eren Bülbül anısına "İyi ki Varsın Eren" adlı şiir kitabı yayımlandı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına şiir kitabı çıkarıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle Bülbül'ün şehadetinin 9'uncu yılı kapsamında 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı 51 şiirin yer aldığı kitap yayımlandı.

        "İyi ki Varsın Eren" isimli kitabın kapağında, "Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15'lik yiğit", "Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle" ifadelerine yer verildi.

        Bülbül'ün hatırasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan kitapta, Başkan Genç'in kaleme aldığı "Duruş" adlı şiir de bulunuyor.

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        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kitapta Bülbül'ün vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığının edebiyat yoluyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülbül'ün Trabzon ve Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu belirterek, hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

        Eren Bülbül gibi kahramanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Genç, "Eren'in sevdası neyse bizim sevdamız da odur. Hatıralarını hep canlı tutacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehadetlerinin 9. yıl dönümünde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

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        - Şiir kitabı ücretsiz dağıtılıyor

        Şiir kitabı, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

        Almanya'dan memleketi Trabzon'a tatile gelen ve kitabı inceleyen Aydın Erkaya, ilk söyleyeceği kelimenin "İyi ki varsın Eren" olduğunu belirterek, vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlere rahmet diledi.

        Nagihan Keleş de Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok güzel olmuş. 'İyi ki varsın Eren' diyorum ben de. O da şehitler mertebesine ulaştı. Trabzon'da çok güzel bir şiir kitabı yayımlamış. Şiirler de çok güzel. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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        Muhammet Emin Erdem ise Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin 9. yılını olduğunu öğrendiğinde çok duygulandığını belirtti.

        Nevşehir'den Trabzon'a ailesiyle gelen Ersin Türk de Gedik ve Bülbül'ün isimlerini andıkça duygulandığını söyledi.

        Türk, "İyi ki vardın Eren. Senin kahramanlığın bizim içimizde. Unutmuyoruz, unutmayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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