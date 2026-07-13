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        Trabzon fanilası coğrafi işaret tescili aldı

        Trabzon fanilası, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Trabzon fanilası coğrafi işaret tescili aldı

        Trabzon fanilası, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon fanilası ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi.

        Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğinin başvuru ve tescil sahipliğinde, TTSO'nun katkı ve desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda, kentin geleneksel dokuma ürünlerinden olan Trabzon fanilası, coğrafi işaret belgesi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaret çalışmalarına ellerinden gelen desteği sağladıklarını ve halen 30'a yakın ürün için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

        Dernek Başkanı Mahir Sevgül ise destekleri için Çelebi ve TTSO'ya teşekkür ederek, "Amacımız tarihi yüzlerce yıla dayanan, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan Trabzon fanilasını gelecek kuşaklara aktarmaktı. Bu anlamda Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni almayı çok önemsiyorduk. TTSO'ya bu sürece katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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