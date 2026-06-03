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        Trabzon Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlayacak.

        Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, tiyatro, gastronomi sunumları ve çocuk programları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 14 Haziran'a kadar devam edecek.

        Festival kapsamında, "Yaşayan Miras Trabzon", "Dört Köşe Bir Hazine Bohça", "Hane" ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Geleneksel üretim kültürünü de görünür kılmak için "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri"nin yanı sıra Çanakkale seramiği, İznik çinisi, kemençe yapımı ve kazaziye sanatının üretim aşamaları, 25 sanatçı ve zanaatkar tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

        Trabzon'un somut olmayan kültürel miras unsurları arasında yer alan bıçakçılık geleneği de "Yaşayan Miras: Bıçakçılık" adlı söyleşide ele alınacak.

        Farklı ilçelerde organize edilecek gastronomi programlarında, şef Erşan Yılmaz'ın yanı sıra konuk şefler Emre Murat ve Ömür Akkor yer alacak.

        Dünya edebiyatının önemli yazarlarından Anton Çehov'un öykülerinden sahneye uyarlanan "İnsancıklar" adlı tiyatro oyunu ise Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinde izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Festivalde, sanatçılar Bengü, Ferhat Göçer, Resul Dindar, Buray, Kıraç, Haluk Levent, Sefo, Bayhan ve Murat Boz'un yanı sıra 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile Trabzon Maarif Orkestrası da konser verecek.

        "FotoMaraton Trabzon" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinin de organize edileceği festivalde, çocuklara yönelik birçok farklı içerik de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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