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        Trabzon Kültür Yolu Festivali şarkıcı Sefo konseriyle devam etti

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde şarkıcı Sefo, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Trabzon Kültür Yolu Festivali şarkıcı Sefo konseriyle devam etti

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde şarkıcı Sefo, sevenleriyle buluştu.

        Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Sefo, "Bilmem mi", "Affettim", "Tutsak" ve "Kördüğüm" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

        Konser alanını dolduran vatandaşlar, Sefo'ya şarkılarında eşlik etti.

        Sefo'nun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı uzun uzun alkışladı.

        Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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