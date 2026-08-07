Trabzon'da Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı düzenlenecek

Trabzon'da, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında "Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı" gerçekleştirilecek.



Trabzon Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, birlik binasında düzenlediği basın açıklamasında, Trabzon ve ülke adına çok önemli bir organizasyonun heyecanını paylaştıklarını söyledi.



Aksoy, birliğin ev sahipliğinde ilk kez fuar düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Trabzon, yıllardır kaliteli balı, zengin florası ve köklü arıcılık kültürüyle Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezilerinden biri olmuştur. Ancak bugüne kadar bu potansiyeli ulusal ölçekte tanıtacak kapsamlı bir fuar düzenlenmemiştir. Bu eksikliği hep birlikte gidermeyi hedefliyoruz." dedi.



Sadece ürünlerin sergilendiği bir fuar organizasyonu olmayacağını, aynı zamanda üreticilerin, firmaların, akademisyenlerin, kamu kurumlarının ve sektörün tüm paydaşlarının bir araya geleceğini dile getiren Aksoy, fuarın hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren kamu kurumları ve arı yetiştiricisi birliklere teşekkür etti.





Aksoy, fuarın başarılı olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"İnanıyoruz ki bu organizasyon sadece Trabzon'a değil, tüm Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye arıcılığına önemli katkılar sağlayacaktır. Üreticilerimiz yeni pazarlara ulaşacak, firmalar yeni iş bağlantıları kuracak, ziyaretçiler ise sektördeki en son gelişmeleri yakından görme fırsatı bulacaktır. Amacımız, Trabzon Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nın her yıl büyüyen, ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilen, sektörün en önemli organizasyonlarından biri haline getirmektir."



Toplantıda, MSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğramacı, fuarın basın sorumlusu Dr. Ali Korkmaz ile bazı birlik başkanları da yer aldı.









