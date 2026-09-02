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        Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

        Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

        Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Vali Tahir Şahin, yatırımların sahada bir an önce hayata geçmesi için gayret ettiklerini söyledi.

        Çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını güvenli şekilde sürdürmeleri ve spor yapmalarını sağlamak istediklerini belirten Vali Şahin, "Bu noktada 145 bin öğrencimizin huzurlu bir şekilde eğitim gördüğü, yaklaşık 50 bin üniversite öğrencimizin yurtlarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde barındığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehirde hayatın her alanında yatırımlar devam ederken gençlik ve spor alanında çocukların hayatına, gençlerimizin hayatına dokunan birçok çalışmayı ilgili kurumlarımızla beraber yapıyoruz." dedi.

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        Şahin, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda yaz aylarında birçok çocuğa ulaşıldığını sözlerine ekledi.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise bütün ilçelerde şehrin ihtiyacı olan spor alanındaki tesisleri en iyi şekilde geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Uzunkum Yaşam Alanı'nda şehre nefes aldıracak önemli bir projenin temelinin atılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "O da şehir merkezi açısından hakikaten şehrimize çok değer katacak. Hem spor hem eğlence hem hava alma açısından hem de şehrimizin yaşam kalitesini artırması açısından Uzunkum Yaşam Alanı en önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Burada da Büyükşehir Belediyemizle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ'nin iş birliğiyle 700 dönümün üzerindeki bir alanı şehrimize kazandırmanın gururunu inşallah önümüzdeki hafta tekrar yaşayacağız."

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        Karaismailoğlu, projenin şehre yakışan önemli bir çalışma olduğuna değinerek, "İçerisinde tenis kortlarından, spor salonlarından, halı sahalarına kadar dört başı mamur hakikaten çok farklı spor alanlarına hizmet edecek yürüme alanları, bisiklet yollarıyla birlikte şehrimize kısa zamanda açılışını da yapıp hizmet edecek çok önemli bir alan olarak, çok önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güçlü bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

        Genç, sporculara yönelik çalışmaların ortaklaşa sürdürüldüğünü belirterek, "Biz de yerel yönetim olarak bu işin bir parçasıyız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak yaz spor okullarımızı ve doğa kamplarımızı il müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. Arsin Santa Dağ Bisikleti Maratonu ev sahipliği yaptığımız önemli organizasyonlardan biri. Voleybolu Trabzon'da yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Basketbol yeniden gündemimizde. Plaj voleybolu turnuvasını sürekli olarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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        Programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da birer konuşma yaptı.

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